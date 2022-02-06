Олександр Пікалов вже багато років працює в "Квартал 95", пише Politeka.net. З 2003 року артист був одружений на Ірині, також учасниці колективу. Пара прожила багато років, але торік артист видав несподіване одкровення - він розлучився з дружиною ще у 2020 році.

У колишнього подружжя залишився син, Михайло, який народився 6 лютого 2006 року. Саме з днем народження люблячий батько привітав свою дитину в Instagram.

"Сьогодні моєму Михайлику 16 років 😂 😂 😂 🤘 🤘 🤘син будь чоловіком🤘 🤘 🤘", - написав Александр Пікалов.

Зірка "Квартал 95" поділився знімком, де він позує в костюмі, а Михайло - значно молодше сьогоднішнього віку.

За 40 хвилин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі приєдналися до привітань.

"😍 🎂 🚀", "З Іменинником Вас!🥳 Миру, добра, щастя!😍 ", "З іменинником! Міша -🔥❤️🔥", " мої привітання 🎊 🎉 🎊 нехай завжди яскраво світить дороговказ🎂 🎂 🎂", " на Порошенка тут схожий)) з Днем народження!!) ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, розведений Пікалов з "Квартал 95" похвалився першим тату сина

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