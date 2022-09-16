Оказалось в день полномасштабного вторжения сына Александра Пикалова не было дома - парень ездил на соревнования в Винницу.

Актер и автор "Студии Квартал-95" Александр Пикалов отец 16-летнего мальчика Михаила. Актер до сих пор поражен реакцией подростка на полномасштабное вторжение россии в Украину. Об этом артист рассказал в интервью для "Сніданку з 1+1".

Оказалось в день полномасштабного вторжения его сына не было дома - парень ездил на соревнования в Винницу. Но вернулся в Киев и начал спрашивать у отца, как стрелять из оружия.

"Миша был на соревнованиях в Виннице. Он вернулся в Киев только через четыре дня. Дорога была сложная, он боялся, однако вернулся домой. На самом деле в первый день разговора никакого и не было, он спросил, как стрелять, у нас дома есть пневматическое оружие. Поинтересовался, как оно работает, как стреляет. Он был готов его использовать в случае необходимости", - признался Александр Пикалов.

Стоит отметить, что ранее Евгений Кошевой раскрыл, что двое его коллег, Александр Пикалов и Вова Мартынец, после начала полномасштабной войны в Украине приняли решение вступить в ряды Нацгвардии. Первому на войну попасть удалось "по блату".

Напомним, что Пикалов из "Квартал 95" показал своего единственного сына, которому уже 16.

Как сообщала Politeka, в "Квартал 95" рассказали, как Пикалов сделал сюрприз мариупольским детям.

Также Politeka писала, что награждение Кошевого, Пикалова и других звезд орденами озадачило украинцев.