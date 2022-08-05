Зірка "Квартал 95" Олександр Пікалов влаштував "Дитячий табір на день" для дітей та їхніх батьків із Маріуполя. Відео цього дня відпочинку показали на сторінці студії у Instagram. Як виявилося, це була особиста ініціатива актора, але були на цьому святі й зіркові гості, серед яких Віталій Козловський, Катерина Нікітіна та Микита Алексєєв.

У ролику, який опублікували на сторінці "Кварталу", можна побачити, як діти розважаються в басейні та біля нього під пильним наглядом батьків. Судячи з кадрів, діти чудово провели час, гуляючи, купаючись і граючись на свіжому повітрі.

У підписі до публікації розповіли про цю незвичайну ініціативу Олександра Пікалова. "Наш @pikalov95_official за власної ініциативи організував перший захід проекту "Дитячій табір на день" для маріупольскої малечі та їх батьків зі столичного центру "ЯМаріуполь". Маленьки маріупольці мали змогу на деякий час відволіктись від жахіття війни та поринути в спражнє свято літа та дитинства. Надалі "Дитячій табір на день" Саша планує організовувути на регулярній основі. Сміливість та сила духу цих дітей, які пережили найстрашнійше, захоплює та неможе залишити байдужим. З таким мужнім підростаючим поколінням - Україна непереможна!", - йдеться у підписі до відео.

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