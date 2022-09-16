Популярна американська співачка Брітні Спірс неодноразово потрапляла в різні скандали, тільки завершила судові розгляди з батьком і звільнилася від багаторічного нездорового контролю за її життям. Тепер зірка почала активно вести соціальні мережі, чим привертає увагу до себе.

Стала Брітні також захоплюватися танцями, але її рухи нерідко бентежать шанувальників:

«Добре, я спробувала танцювати у студії у тенісних туфлях 👟!!! Я не могла більше повертатись, але потім стало дивно 😳 !!! Це змусило мою голову почуватися набагато легше, ніби я відразу стала легковажною!!! Як із тенісними туфлями моя голова зникла 😶 !!! Потім я зняла туфлі, і тоді я могла дуже швидко крутитись 😝💃🏼!!!» – написала Брітні під новими кадрами.

Думки в мережі розділилися:

«Дівчина, що це… іль хо 😜; Ми любимо тебе 😍; Втф я щойно подивився; Вона тасує колоду карт?; Доросла версія "подивися, що я вмію", малюк 😂; Вона вивчає мову жестів?; Королева спинів! ♥️✨ британка є британка 😍; З кожним розрізом шорти стають дедалі коротшими».

Також в Інстаграм Брітні впала з лайкою на своїх батьків і побажала їм горіти в пеклі.

«Не побажаю такого болю нікому! Неймовірно важко прийняти той факт, що моя сім'я зі мною все це зробила. І до кінця життя мені буде тяжко. А щодо моїх мами та тата, які сиділи склавши руки і ховали від мене каву по всьому будинку, щоб я не могла прокинутися від почуття, що я мертва, від свого страху… Я скажу це голосно і гордо. Я молюся, щоб ви обоє горіли в пеклі» - розповіла Брітні.

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