Популярна американская певица Бритни Спирс не раз попадала в различные скандалы, только завершила судебные разбирательства с отцом и освободилась от многолетнего нездорового контроля за ее жизнью. Теперь звезда начала активно также вести социальные сети, чем привлекает внимание к себе.

Стала Бритни также увлекаться танцами, но ее движения нередко смущают поклонников:

«Хорошо, я попробовала танцевать в студии в теннисных туфлях 👟 !!! Я не могла больше поворачиваться, но потом стало странно 😳 !!! Это заставило мою голову чувствовать себя намного легче, как будто я сразу стала легкомысленной !!! Как с теннисными туфлями моя голова исчезла 😶 !!! Затем я сняла туфли, и тогда я могла очень быстро крутиться 😝💃🏼!!!» - написала Бритни под новыми кадрами.

Мнения в сети разделились:

«Девушка, что это… иль хо 😜; Мы любим тебя 😍; Втф я только что посмотрел; Она тасует колоду карт?; Взрослая версия «посмотри, что я умею», малыш 😂; Она изучает язык жестов?; Королева спинов!!!; ♥️✨ британка есть британка 😍; С каждым разрезом шорты становятся все короче и короче».

Также в Инстаграм Бритни обрушилась с руганью на своих родителей и пожелала им гореть в аду.

«Не пожелаю такой боли никому! Невероятно тяжело принять тот факт, что моя семья со мной все это проделала. И до конца жизни мне будет тяжело. А что касается моих мамы и папы, которые сидели сложа руки и прятали от меня кофе по всему дому, чтобы я не могла проснуться от чувства, что я мертвая, от своего страха… Я скажу это громко и гордо. Я молюсь, чтобы вы оба горели в аду» - рассказала Бритни.

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