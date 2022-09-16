Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка з початку війни багато гастролює за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, днями презентувала новий кліпу на пісню "ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ". Так тепер на фан-сторінці артистки опублікували її нову фотосесію з екстремального місця, де знімався кліп.

Як виявилось, зйомки кліпу "ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ" проходили у Кварцовому кар'єрі Харківської області. Це досить екстремальне місце, до того ж через природні особливості у кар'єрі дуже холодно. Однак, Тіні це не завадило зняти там і кліп, і фотосесію. На нових фотографіях співачка з'явилася у чорному шкіряному плащі, під яким видно короткий топ та чорні шкіряні штани, а на ногах масивні черевики на підборах.

У підписі до публікації розповіли: "Це були одні з найскладніших зйомок співачки, адже через природні особливості в кар'єрі панує нестерпний холод. Через сипучі піски там теж досить небезпечно. Пересуватися по кар'єру було можливо лише завдяки суперкару Atlas. Цей всюдихід , зроблений в Україні, відомий у всьому світі. Кадри з таким автомобілем привнесли в кліп хижаки. Образи співачки одночасно жіночні і футуристичні".

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