Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни залишається в Україні та запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новин про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка розповіла про повернення на екрани вокального шоу "Голос країни" та показала фото з Юрієм Горбуновим, зроблені з різницею у півроку, на яких можна побачити, як вони змінилися.

Так, спочатку ведучі "Голосу" Катя та Юрій позують у закулісся зйомок та демонструють, як виглядають зараз. І якщо порівняти зі знімками шестимісячної давності, які були зняті тоді, можна помітити, що ведучі сильно змінилися. Тепер вони ніби втратили блиск у очах і постаріли, а посмішки стали зовсім не веселі.

У підписі до публікації Осадча написала: "Перші фотографії та останні відокремлюють лише півроку, але за відчуттям набагато більше… Голос країни – більша частина мого телевізійного життя, здавалося, що нічого не може перешкодити великим талантам учасників… Нічого, крім повномасштабної війни… Ми зняли майже всі епізоди Голосу країни до вторгнення, і більша частина проекту не встигла вийти в ефір.Більшість учасників так і не побачили глядачі, а вони так мріяли про свій шанс, готувалися, нервувалися, виступали, змагалися.Голос країни повертається з 2 жовтня, щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ".

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