Популярная украинская певица Тина Кароль, которая с начала войны много гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, на днях представила новый клипа на песню "ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ". Так, теперь на фан-странице артистки опубликовали ее новую фотосессию с экстремального места, где снимался клип.

Как оказалось, съемки клипа "ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ" проходили в Кварцевом карьере Харьковской области. Это довольно экстремальное место, к тому же из-за природных особенностей в карьере очень холодно. Однако, Тине это не помешало снять там и клип, и фотосессию. На новых фотографиях певица появилась в черном кожаном плаще, под которым видно короткий топ и черные кожаные брюки, а на ногах массивные ботики на каблуках.

В подписи к публикации рассказали: "Это были одни из самых сложных съемок певицы, ведь из-за природных особенностей в карьере царит невыносимый холод. Из-за сыпучих песков там тоже довольно опасно. Перемещаться по карьеру было возможно только благодаря суперкару Atlas. Этот вездеход, сделанный в Украине, известен во всем мире. Кадры с таким автомобилем привнесли в клип хищности. Образы же певицы одновременно женственные и футуристические".

Напомним, "Будет весело и интересно": Дантес после развода с Дорофеевой нашел себе новое занятие, фото.

Как сообщала Politeka, "Отделяют только полгода": Осадчая наглядно показала, как они с Горбуновым изменились за время войны.

Также Politeka писала, что "В прошлой жизни…": Зарицкая из KAZKA показала, как изменился ее коллектив и заинтриговала новым концертом.