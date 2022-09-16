Популярний український виконавець, шоумен та комік Володимир Дантес, який після 11 років стосунків розлучився з дружиною Надією Дорофєєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артист заінтригував шанувальників зйомками нового шоу.

Схоже, Вова знайшов собі нове заняття після розлучення із зірковою дружиною та почав знімати власне шоу. Так, він розкрив деякі подробиці майбутньої прем'єри та показав кумедні кадри зі зйомок. За словами артиста, у зйомках цього шоу брала участь практично та сама команда, яка займалася й іншим його проектом.

"Відзняли перші серії нового шоу. Команда майже вся з «Мам, я роблю бізнес» але є новачки, тож точно буде весело і цікаво. Кожен випуск новий співведучий. Кожен випуск нова гарна справа - допомога ЗСУ.

Кожен раз по дорозі нові відкриття: волонтери, стартапери та просто кайфові люди які продовжують наповнювати життям Україну", - розкрив деякі подробиці виконавець.

За словами Дантеса, війна точно закінчиться перемогою України, і потім буде багато роботи з відновлення країни і щоб зробити навіть краще, ніж було. "Робитимемо все разом, підтримуючи і надихаючи один одного", - підсумував Володимир.

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