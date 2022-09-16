Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює за кордоном із концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка зацікавила фоловерів новим концертом на Кіпрі.

Свою посаду Саша супроводжувала чарівним фото, на якому її можна побачити разом із хлопцями з колективу – Микитою Будашем та Дмитром Мазураком. Варто зазначити, що з часів Нацвідбору на Євробачення учасники KAZKA сильно змінилися насамперед за рахунок зміни образів та стилю. А сама Зарицька дуже схудла за останні кілька років.

У підписі до фотографії Олександра написала: "Вже за 8 днів ми побачимось на Кіпрі. Вдруге. Перший концерт відбувся ще задовго до 24 лютого, у минулому житті. Тоді Лімасол зустрів нас солдаутом, безтурботною весною і надкрутою публікою. Цього разу ми заспіваємо НА БІС про те, що хвилює. Поділимось новими історіями та відчуттями, об’єднаємо українців з різних міст та підтримаємо тих, хто цього потребує сьогодні вдома. І абсолютно точно проведемо ще один незабутній вечір разом. Чекаємо на вас. 23.09 Кіпр, Лімасол. Благодійний концерт НА БІС".

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