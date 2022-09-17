Популярна українська співачка Тіна Кароль раніше досить стримано вела соціальні мережі, показувала винятково постановочні кадри для глянців та не ділилася особистою інформацією. Однак після 24 лютого зірка стала більш відкритою, чесною і не соромиться у виразах.
При цьому артистка не скупиться на міцне слівце на адресу російських злочинців, особливо Тіна висміює дії путіну, через який страждає наша країна.
«Рашка, вас зрадили. Ваш господар хворий і немічний, останній акорд у кар'єрі дорівнює життю ваших дітей? Слава ЗСУ!» - Прокоментувала Тіна останні події.
Поки Путін боягузливо ховається за безліччю заборон і вимагає всіх перевірок кожного, хто присутній на зустрічах, Володимир Зеленський підтримує наших воїнів і їздить на деокуповані території.
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Також Тіна нарешті представила свою нову пісню "Вільні. Нескорені" та кліп на неї. На своїй сторінці у Instagram Тіна розмістила ефектний фрагмент відеороботи.
"Довгоочікувана прем'єра, нарешті звучить моя дитина... ця особлива .....народжена у боротьбі", - заінтригувала Кароль у підписі до відео.
Шанувальники у коментарях підтримали співачку та оцінили нову пісню, але запідозрили, що кліп знімався на іншу пісню, бо поєднання вийшло дуже несподіваним:
Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.