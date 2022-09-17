Популярная украинская певица Тина Кароль ранее довольно сдержанно вела социальные сети, показывала исключительно постановочные кадры для глянцев и не делилась личной информацией. Однако после 24-го февраля звезда стала более открытой, честной и не стесняется в выражениях.
При этом артистка не скупится на крепкое словцов в адрес российских преступников, в особенности Тина высмеивает действия путина, из-за которого страдает наша страна.
«Рашка, вас предали. Ваш хозяин болен и немощен, последний аккорд в карьере равен жизни ваших детей? Слава ВСУ!» - прокомментировала Тина последние события.
Пока Путин трусливо прячется за множеством запретов и требует всех проверок каждого присутствующего на встречах, Владимир Зеленский поддерживает наших воинов и ездит на деоккупированные территории.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Джамала на польских "Танцах со звездами" решила удивить публику не только танцами: "Незабываемый опыт"
Звезда "Папика" Петрожицкая назвала имя российского актера, который связался с ней: "Очень долго молчал..."
Среди погибших ребенок: переполненный пассажирами бус влетел в военный автомобиль, фото с места
"Устроила шоппинг": выяснилась личность женщины, которая обворовала погибших бойцов ВСУ
Также Тина наконец представила свою новую песню "Вільні. Нескорені" и клип на нее. На своей странице в Instagram Тина разместила эффектный фрагмент видеоработы.
"Долгожданная премьера, наконец-то звучит мой ребенок... этот особенный .....рожденный в борьбе", - заинтриговала Кароль в подписи к видео.
Поклонники в комментариях поддержали певицу и оценили новую песню, но заподозрили, что клип снимался на другую песню, потому что сочетание получилось очень неожиданным:
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.