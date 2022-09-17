Популярная украинская певица Тина Кароль честно высказалась о том, как реагирует на действия путина.

Популярная украинская певица Тина Кароль ранее довольно сдержанно вела социальные сети, показывала исключительно постановочные кадры для глянцев и не делилась личной информацией. Однако после 24-го февраля звезда стала более открытой, честной и не стесняется в выражениях.

При этом артистка не скупится на крепкое словцов в адрес российских преступников, в особенности Тина высмеивает действия путина, из-за которого страдает наша страна.

«Рашка, вас предали. Ваш хозяин болен и немощен, последний аккорд в карьере равен жизни ваших детей? Слава ВСУ!» - прокомментировала Тина последние события.

Пока Путин трусливо прячется за множеством запретов и требует всех проверок каждого присутствующего на встречах, Владимир Зеленский поддерживает наших воинов и ездит на деоккупированные территории.

Также Тина наконец представила свою новую песню "Вільні. Нескорені" и клип на нее. На своей странице в Instagram Тина разместила эффектный фрагмент видеоработы.

"Долгожданная премьера, наконец-то звучит мой ребенок... этот особенный .....рожденный в борьбе", - заинтриговала Кароль в подписи к видео.

Поклонники в комментариях поддержали певицу и оценили новую песню, но заподозрили, что клип снимался на другую песню, потому что сочетание получилось очень неожиданным:

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.