Українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм 'Потапом' Потапенко з 2019 року. І хоча три роки – відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Відомий український екстрасенс та переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв в інтерв'ю програмі "Слава+Таня" відповів на запитання, чи Настя Каменських скоро стане мамою.

Карти таро підказали Гордєєву, що Настя Каменська має потужну жіночу енергію, яка спрямована поки що виключно на кар'єрне зростання. Тому найближчим часом своїх шанувальників сімейними новинами про поповнення вона, швидше за все, не порадує.

"Вона народить нескоро. Це мапа верховної жриці. Це мапа того, що жінка на даний момент хоче побудувати свою кар'єру. Ще це і закрита мапа, що свідчить про те, що багато на даний момент вона не говорить. Може бути пов'язане навіть з її здоров'ям. Ця карта взагалі не говорить про народження дітей", - визнав Макс Гордєєв .

Докладніше про те, які у дружини Потапа можуть мати проблеми зі здоров'ям, експерт не уточнив.

Варто зазначити, що відомий український продюсер, репер та композитор Олексій Потапенко повернувся до Києва після піврічного перебування за кордоном.

Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.

Як Politeka повідомляла, прийомна дочка Потапа вразила фігуркою у спортзалі.

Також Politeka писала, що Потап повернувся до України і показав обличчя, яке паралізувало за кордоном.