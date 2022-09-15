Влітку цього року артистові перекосило обличчя. Тепер Потап вперше розповів, що це сталося через постійні нерви.

Український продюсер та виконавець Олексій Потапенко повернувся до України та дав перше інтерв'ю. Артист вийшов в ефір без видимих ​​ознак паралічу, про який розповідала його дружина-співачка Настя Каменських , проте підтвердив в інтерв'ю для "Сніданку з 1+1" на YouTube, що зіткнувся з тяжкою проблемою зі здоров'ям на нервовому ґрунті.

Влітку цього року артистові перекосило обличчя. Тепер Потап уперше розповів, що це сталося через постійні нерви, йому навіть поставили діагноз.

"Було через нерви. У мене був COVID, потім отит, а після цього синдром Рамзі Ханта, який був у Джастіна Бібера, він навіть зараз зупинив тур. Це параліч обличчя, нервів. Така важка штука. Але я дивився на хлопців, які воюють і зрозумів, що який параліч... Про що говорити", — сказав Потап.

За словами артиста, він приїхав в Україну давно, хоч публічно про це не розповідав. Вдома він уже встиг відпочити та приготуватися до зйомок 12 сезону шоу "Голос країни".

"Я вважаю, що це актуально. Тому що, по-перше, ми подивимося на себе, якими ми були до війни. Тому що війна змінила всіх і подивитися на себе до війни. Зрозуміти в цьому часі, які ми є і зрозуміти, якими будемо", і яку країну ми будуватимемо – ось для цього "Голос" потрібен", - сказав Потап .

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