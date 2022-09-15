Український продюсер та виконавець Олексій Потапенко повернувся до України та дав перше інтерв'ю. Артист вийшов в ефір без видимих ознак паралічу, про який розповідала його дружина-співачка Настя Каменських , проте підтвердив в інтерв'ю для "Сніданку з 1+1" на YouTube, що зіткнувся з тяжкою проблемою зі здоров'ям на нервовому ґрунті.
Влітку цього року артистові перекосило обличчя. Тепер Потап уперше розповів, що це сталося через постійні нерви, йому навіть поставили діагноз.
"Було через нерви. У мене був COVID, потім отит, а після цього синдром Рамзі Ханта, який був у Джастіна Бібера, він навіть зараз зупинив тур. Це параліч обличчя, нервів. Така важка штука. Але я дивився на хлопців, які воюють і зрозумів, що який параліч... Про що говорити", — сказав Потап.
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За словами артиста, він приїхав в Україну давно, хоч публічно про це не розповідав. Вдома він уже встиг відпочити та приготуватися до зйомок 12 сезону шоу "Голос країни".
"Я вважаю, що це актуально. Тому що, по-перше, ми подивимося на себе, якими ми були до війни. Тому що війна змінила всіх і подивитися на себе до війни. Зрозуміти в цьому часі, які ми є і зрозуміти, якими будемо", і яку країну ми будуватимемо – ось для цього "Голос" потрібен", - сказав Потап .
Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.
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