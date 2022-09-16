Украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.
Известный украинский экстрасенс и победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев в интервью программе "Слава+Таня" ответил на вопрос, скоро ли Настя Каменских станет мамой.
Карты таро подсказали Гордееву, что у Насти Каменских идет мощная женская энергия, которая направлена пока что исключительно на карьерный рост. Поэтому в ближайшем времени своих поклонников семейными новостями о пополнении она скорее всего не порадует.
"Она родит нескоро. Это карта верховной жрицы. Это карта того, что женщина на данный момент хочет построить свою карьеру. Еще это и закрытая карта, что свидетельствует о том, что многое на данный момент она не говорит. Может быть связано даже с ее здоровьем. Эта карта вообще не говорит о рождении детей", - признал Макс Гордеев.
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Подробнее о том, какие у жены Потапа могут быть проблемы со здоровьем, эксперт не уточнил.
Стоит отметить, что известный украинский продюсер, рэпер и композитор Алексей Потапенко вернулся в Киев после полугодовалого пребывания за границей.
Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.
Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.
Также Politeka писала, Потап вернулся в Украину и показал лицо, которое парализовало за границей.