Популярний ресторатор, шоумен і блогер Ектор Хіменес-Браво, який багато років був суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився кумедним кадром, а у підписі до нього у веселій формі нагадав про серйозні речі, а саме – як поводитися під час повітряної тривоги.

Як видно, на новій фотографії Ектор зображений у супермаркеті, він ходить між вітрин із кошиком продуктів і виглядає при цьому дуже екстравагантно. Справа в тому, що за покупками шеф-кухар прийшов у білому халаті, шкарпетках та туфлях.

У підписі до публікації Хіменес-Браво написав: "Як поводитися під час тривоги? Записуйте інструкцію: 1. Беремо кота на руки, якщо немає кота - беріть віника, немає віника - беріть альбом Винника. 2. Обходимо 3 рази по колу, кота гладьте, Виннику підспівуйте, а віником можна ще й павутиння познімати 3. Зупиняємось і ніколи більше не ведемося на тупі інструкції, як і не беремо приклад з людей, як на фото.

Інструкція одна, ви її знаєте, а я просто зайшов нагадати, щоб ви не ігнорували сигнали тривоги, бо чим більше оркостан забуває шкарпетки тікаючи, тим більше він підло обстрілює мирні міста. ЗСУ щодня бореться за нашу каву перед робочим днем, будьте вдячні та обачні. Сховища та правило 2-х стін. Все буде Україна".

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