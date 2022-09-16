Популярный ресторатор, шоумен и блогер Эктор Хименес-Браво, который много лет был судьей шоу "Мастер Шеф", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился забавным кадром, а в подписи к нему в веселой форме напомнил о серьезных вещах, а именно – как себя вести во время воздушной тревоги.

Как видно, на новой фотографии Эктор запечатлен в супермаркете, он ходит между витрин с корзиной продуктов и выглядит при этом весьма экстравагантно. Дело в том, что за покупками шеф-повар пришел в белом халате, носках и туфлях.

В подписи к публикации Хименес-Браво написал: "Как себя нужно вести во время тревоги? Записывайте инструкцию: 1. Берем кота на руки, если нет кота – берите веника, нет веника – берите альбом Винника. 2. Обходим 3 раза по кругу, кота гладьте, Виннику подпевайте, а веником можно еще и паутину поснимать 3. Останавливаемся и никогда больше не ведемся на тупые инструкции, как эта и не берём пример с людей, как на фото.

Инструкция одна, вы ее знаете, а я просто зашел напомнить, чтобы вы не игнорировали сигналы тревоги, потому что чем больше оркостан забывает носочки убегая, тем больше он подло обстреливает мирные города. ВСУ ежедневно борется за наш кофе перед рабочим днем, будьте благодарны и осмотрительны. Хранилища и правило 2-х стен. Всё будет Украина".

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