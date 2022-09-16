Популярна українська співачка Оля Полякова та відома телеведуча Маша Єфросиніна ще до початку війни почали випускати спільне шоу "Дорослі дівчата" і вели вони його російською мовою. А з початку війни обидві зірки спочатку припинили випускати нові епізоди, а потім знову почали і натрапили на жорстку критику через мову.

Схоже, Оля та Маша прислухалися до зауважень користувачів та зйомки нових випусків розпочали вже українською мовою. Так, Полякова у своєму Instagram публікувала анонс нового випуску "Взрослих дівчат", що вже звучить українською мовою. Судячи з кадрів, випуск вийшов не менш задерикуваним і веселим, хоча Полякова та Єфросиніна порушили в ньому серйозну тему.

У підписі до публікації співачка написала: "Новий сезон «Дорослих дівчат» ми почали з актуальної теми професійної трансформації, через яку були змушені пройти багато українців від початку повномасштабної війни. Хтось втратив роботу, хтось бізнес, хтось пішов на фронт захищати країну… У новому випуску ми з @mashaefrosinina дуже прагнули повернути до наших відео настрій легкості та натхнення, навіть у такі важкі часи".

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