Популярная украинская певица Оля Полякова и известная телеведущая Маша Ефросинина еще до начала войны начали выпускать совместное шоу "Взрослые девочки", и вели они его на русском языке. А с начала войны обе звезды сначала прекратили выпускать новые эпизоды, а затем снова начали и наткнулись на жесткую критику из-за языка.

Похоже, Оля и Маша прислушались к замечаниям пользователей и съемки новых выпусков начали уже на украинском языке. Так, Полякова в своем Instagram публиковала анонс нового выпуска "Дорослих дівчат", который уже звучит на украинском языке. Судя по кадрам, выпуск получился не менее задорным и веселым, хотя Полякова и Ефросинина подняли в нем серьезную тему.

В подписи к публикации певица написала: "Новый сезон "Взрослых девушек" мы начали с актуальной темы профессиональной трансформации, через которую были вынуждены пройти многие украинцы с начала полномасштабной войны. Кто потерял работу, кто бизнес, кто пошел на фронт защищать страну... В новом выпуске мы с @mashaefrosinina очень стремились вернуть к нашим видео настроение легкости и вдохновения, даже в такие тяжелые времена".

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