В інтерв'ю для YouTube-каналу "Люкс ФМ" артистка пояснила, що саме не подобається їй у цій країні та повідомила, коли повернеться Україну.
Від життя в США Олена, м'яко кажучи, не в захваті. Оформленням виплат для українців, які втекли від війни, вона не займалася, а медичну страховку держава дала лише на 9-річного сина Романа, який є американським громадянином.
«Мені не подобається життя в Америці. Мені не подобаються тутешні правила, цей статут такий американський всього, мені не подобається їжа, мені не подобаються ціни, не подобаються всі ці проблеми і складності, щоб просто потрапити на консультацію до лікаря, наприклад. Я не маю 500 доларів, щоб заплатити за консультацію ЛОРа, який мені просто подивиться в горло і скаже: "У вас все нормально". Мені не подобається, що тут немає доріжок, просто просто ходити, гуляти, тут просто скрізь одні машини. До іншого міста, це нереальних коштів треба заплатити. Доїхати з аеропорту – я ніколи не переводила у гривні, і коли зрозуміла, що я півгодини їхала з аеропорту до Нью-Джерсі, я заплатила три з половиною тисячі гривень… Півгодини їхала !Ну де я тут такі гроші маю заробити?", - розповіла зірка.
Alyosha додала, що збирається із сім'єю додому після Нового року.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
З вікон кабінету валить дим: подробиці загибелі "генпрокурора "ЛНР"
"Пленталися в хвості": Лукашенка і Путіна обділили увагою на саміті у Самарканді, цікаві кадри
Мавпяча віспа вже в Україні: які симптоми і що треба робити, щоб не захворіти
"Влаштувала шопінг": з'ясувалась особа жінки, яка обікрала загиблих бійців ЗСУ
Нагадаємо, Alyosha чесно розповіла про заробітки та витрати в США, де життя дуже дороге: "Ми не платимо..."
Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.
Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся зірковими колегами, які піаряться на ТРО.