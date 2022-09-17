Українська співачка Надя Дорофєєва та її новий коханий Михайло Кацурін все частіше миготять в акаунтах один одного.

О своих отношениях певица Надя Дорофеева и ее новый бойфренд киевский ресторатор Михаил Кацурин официально рассказали в июне 2022. До этого о романе между ними только ходили слухи в интернете. В частности, влюбленную пару заметили на улицах Барселоны в начале весны этого же года.

Теперь влюбленные всё чаще мелькают в аккаунтах друг друга.

К примеру, Михаил Кацурин показал в своих своих Insta Stories несколько видеороликов, на кадрах которых позирует Дорофеева, записывающая в домашних условиях вокал для альбома.

"А вот немного "хоум-видео" с записи альбома", - отметил Кацурин.

В следующем Stories Дорофеева позирует с растрепанными волосами и в нижнем белье.

"Інше хоум-відео показувати не буду. Без образ", - жартівливо підписав ресторатор явно натякаючи на щось.

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