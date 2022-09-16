16 сентября журналистке исполняется 57 лет. По этому случаю Мазур на своей странице в Instagram разместила мощный пост и попросила о помощи.

"Еще один мой день рождения, когда хочется искренне поблагодарить вас, друзья❤️ За то, что мы вместе. За то, что поддерживаем друг друга - здесь, в нашей израненной, но несокрушимой Украине. Эти доставшиеся нам страшные испытания подарили еще и чувство необъятной любви! К фантастическим людям моей страны. Которые, возможно, и сами еще не осознали: насколько сильны, бесстрашны, сердечны, любят... Вместе - мы непременно победим! И все отстроим", — пишет Мазур.

Ведущая признается, что сейчас она особенно хочет поддержать тех, кто, как и она когда-то, столкнулся с онкологией.

"Помните: у человека можно отобрать все, кроме одного - свободы. И воли выбирать свое отношение к обстоятельствам. Рак излечим. Не молчите о своем диагнозе! И не бойтесь обращаться за помощью. Силы прибудут. Волосы вернются и будут еще лучше. Я вот уже не успеваю поправлять свою короткую прическу, потому что очень быстро отрастают кудри - и задумалась о варианте длиннее))", - добавила Алла.

Звезда подчеркнула, как тяжело бороться с болезнью сейчас, когда разрушенные больницы, обрезанные пути, не хватает лекарства.

"Но и в этой ситуации - мы протягиваем руку друг другу. Лекарства, которые по потребностям 2022 года закупило государство - ожидаются по поставкам с ноября и до конца года. Сейчас многие онкоцентры выживают благодаря гуманитарке. И я обращаюсь к тем, от кого это зависит. Фармацевтические компании, фонды - не прекращайте гуманитарные поставки в Украину!", - призвала Мазур и добавила, что особенная потребность в лекарствах сейчас есть в Хмельницком, Ивано-Франковске, Черкассах, Черновцах, Кропивницком, Одессе.

Напомним, телеведущая "1+1" Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.

Как сообщала Politeka, звезда 1 + 1 Марика Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью.

Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.