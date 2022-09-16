Артистка, которая сейчас продолжает активно гастролировать за границей и напоминать миру о войне рф против Украины, наконец представила свою новую песню "Вільні. Нескорені" и клип на нее. На своей странице в Instagram Тина разместила эффектный фрагмент видеоработы.

"Долгожданная премьера, наконец-то звучит мой ребенок... этот особенный .....рожденный в борьбе", - заинтриговала Кароль в подписи к видео.

Поклонники в комментариях поддержали певицу и оценили новую песню, но заподозрили, что клип снимался на другую песню, потому что сочетание получилось очень неожиданным:

"Видно, что клип был снят раньше, на другую песню, с другим посылом, но война все изменила 😔";

"Слова очень классные🔥👏, относительно клипа... Честно, представляла что-то патриотическое. Но в целом съемки в карьере интересно выглядит!";

"Неожиданное сочетание, конечно. Но работа очень крутая";

"Это очень круто, с премьерой !🤍", " Это стиль💔", "Это пожар, очень крутооо❤️‍🔥", "Поздравляю с премьерой, клип очень крут, как и вы, Тиночка 🔥🔥", "Одна из лучших ваших работ", "Работа просто отвал бошки, образы, детали это вау", "Ничего себе, что-то на крутом ❤️‍🔥 Это поджог", "Это слишком круто".

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.