Украинская певица Надя Дорофеева и ее новый возлюбленный Михаил Кацурин всё чаще мелькают в аккаунтах друг друга.

О своих отношениях певица Надя Дорофеева и ее новый бойфренд киевский ресторатор Михаил Кацурин официально рассказали в июне 2022. До этого о романе между ними только ходили слухи в интернете. В частности, влюбленную пару заметили на улицах Барселоны в начале весны этого же года.

Теперь влюбленные всё чаще мелькают в аккаунтах друг друга.

К примеру, Михаил Кацурин показал в своих своих Insta Stories несколько видеороликов, на кадрах которых позирует Дорофеева, записывающая в домашних условиях вокал для альбома.

"А вот немного "хоум-видео" с записи альбома", - отметил Кацурин.

В следующем Stories Дорофеева позирует с растрепанными волосами и в нижнем белье.

"Другое хоум-видео показывать не буду. Без обид", - шутливо подписал ресторатор явно намекая на что-то.

Напомним, пережившая онкологию звезда 1+1 Алла Мазур обратилась к украинцам за помощью.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль сообщила радостную новость и удивила украинцев новым видео.

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