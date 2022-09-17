О своих отношениях певица Надя Дорофеева и ее новый бойфренд киевский ресторатор Михаил Кацурин официально рассказали в июне 2022. До этого о романе между ними только ходили слухи в интернете. В частности, влюбленную пару заметили на улицах Барселоны в начале весны этого же года.
Теперь влюбленные всё чаще мелькают в аккаунтах друг друга.
К примеру, Михаил Кацурин показал в своих своих Insta Stories несколько видеороликов, на кадрах которых позирует Дорофеева, записывающая в домашних условиях вокал для альбома.
"А вот немного "хоум-видео" с записи альбома", - отметил Кацурин.
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В следующем Stories Дорофеева позирует с растрепанными волосами и в нижнем белье.
"Другое хоум-видео показывать не буду. Без обид", - шутливо подписал ресторатор явно намекая на что-то.
Напомним, пережившая онкологию звезда 1+1 Алла Мазур обратилась к украинцам за помощью.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль сообщила радостную новость и удивила украинцев новым видео.
Также Politeka писала, Надя Дорофеева эффектно представила свой первый украиноязычный альбом: "Девочка выросла..."