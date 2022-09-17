Популярна українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка багато разів була учасницею "Танців зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у своєму мікроблозі веселе тік-ток відео, в якому показала кумедні танці.

У короткому ролику Ілона спочатку грайливо танцює зі спокусливими рухами, а потім виходив із кадру, "отримує ляща", і повертається вже незадоволена. І виглядає це дуже весело та смішно. Перед камерою артистка з'явилася в незвичайному образі – на ній сірі джинси та вільна толстовка, волосся трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Коли душа співає, а годинник цокає. Дівчата - трошки гумору нам з вами зараз не завадить і пам'ятайте вік - це тільки цифра! Головне, як ви почуваєтеся в душі і з якою впевненістю крокуєте життям!".

А шанувальники не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Люблю", "Класне відео, ти не тільки крутий хореограф, а й актриса з відмінним почуттям гумору", "Вогонь", "О, це точно", "О , клас. Насмішили", "Ну таке", "Супер!", "Клас, супер", "Супер! Це точно!", "Моєму чоловікові сьогодні 34! Обов'язково скину йому", "Супер, але вам все одно убік 24", "Ми маємо більше цінувати час".

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