Популярная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая много раз была участницей "Танців з зірками", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в своем микроблоге веселое тик-ток видео, в котором показала забавные танцы.

В коротком ролике Илона сначала игриво танцует с соблазнительными движениями, а затем выходил из кадра, "получает леща", и возвращается уже недовольная. И выглядит это очень весело и смешно. Перед камерой артистка пояивлась в необычном образе – на ней серые джинсы и свободная толстовка, волосы слегка растрепаны, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Когда душа поет, а часы тикают. Девушки – немножко юмора нам с вами сейчас не помешает и помните возраст – это только цифра! Главное, как вы чувствуете себя в душе и с какой уверенностью шагаете по жизни!".

А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Обожаю", "Классное видео, ты не только крутой хореограф, но и актриса с отличным чувством юмора", "Огонь", "О, это точно", "О, класс. Насмешили", "Ну такое", "Супер!", "Класс, супер", "Супер! Это точно!", "Моему мужу сегодня 34! Обязательно скину ему", "Супер, но вам все равно в сторону 24", "Мы должны больше ценить время".

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