Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала стильні кадри з нової фотосесії та розповіла про своє улюблене місто та країну.

На нових фотографіях Анна відображена у гарній міській локації. Перед камерою блогерка з'явилася у модному образі – на ній світлі джинси з чорним поясом та тонка сіра майка. Це вбрання та спокусливі пози красиво підкреслили схудлу фігуру дівчини. Свій образ вона доповнила модною темною кепкою, під якою заховано волосся, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Богдан написала: "Те місце, де почуваюся щасливим, те місто, де почуваюся вдома, та країна, яку я люблю. Хто знає відповідь?". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото блогерки, відповідаючи на її запитання: "Стильно, вогонь", "Звичайно ж, Україна, а якщо місто, то Київ", "Звичайно, це Київ", "Україна, Київ, Арсенальна", " Україна, Київ. Ти дуже гарна", "Україна, Київ", "Точно Україна", "Наша неймовірна країна", "Дуже красива".

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