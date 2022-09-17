Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила стильные кадры из новой фотосессии и рассказала о своем любимом городе и стране.

На новых фотографиях Анна запечатлена в красивой городской локации. Перед камерой блогерша пояивлась в модном образе – на ней светлые джинсы с черным поясом и тонкая серая майка. Этот наряд и соблазнительные позы красиво подчеркнули похудевшую фигуру девушки. Свой образ она дополнила модной темной кепкой, под которой спрятаны волосы, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фотографиям Богдан написала: "То место, где чувствую себя счастливой, тот город, где чувствую себя дома, и страна, которую я люблю. Кто знает ответ?". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото блогерши, отвечая на ее вопрос: "Стильно, огонь", "Конечно же, Украина, а если город, то Киев", "Конечно, это Киев", "Украина, Киев, Арсенальная", "Украина, Киев. Ты очень красивая", "Украина, Киев", "Точно Украина", "Наша невероятная страна", "Очень красивая".

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