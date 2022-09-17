Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Як виявилося, кілька місяців артистка користувалася резервною сторінкою в соцмережі, доки її основну було заблоковано.

А тепер, уперше з квітня, Слава опублікувала фото на основній сторінці, яку їй, схоже, розблокували. На новій фотографії співачка знята у цікавій локації біля панорамного вікна. Перед камерою вона з'явилася в чорних штанах, короткому топі та світлому піджаку-оверсайз, її волосся недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Камінська написала: "Немає слів. А я скучила, якщо що". Користувачі не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артистки, але якщо одні вітають її з "поверненням", то інші критикують за російську мову: "А українською слабо писати?", "Українською, будь ласка", "Вчи мову", "У нас надто болючі втрати, щоб бачити чи чути цю мову", "Вчіть українську мову. Мова агресора, гірша за агресора, коли до вас усіх дійде".

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