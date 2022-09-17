Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Как оказалось, несколько месяцев артистка пользовалась резервной страницей в соцсети, пока ее основная была заблокирована.

А теперь, впервые с апреля Слава опубликовала фото на основной странице, которую ей, похоже, разблокировали. На новой фотографии певица запечатлена в интересной локации у панорамного окна. Перед камерой она пояивлась в черных брюках, коротком топе и светлом пиджаке-оверсайз, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Каминская написала: "Нет слов. А я соскучилась, если что". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, но если одни поздравляют ее с "возвращением", то другие критикуют за русский язык: "А на украинском слабо писать?", "На украинском, пожалуйста", "Учи язык", "У нас слишком болезненные потери, чтобы видеть или слышать этот язык", "Учите украинский язык. Язык агрессора, хуже агрессора, когда до вас всех дойдет".

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