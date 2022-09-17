Популярна українська фітнес-тренер та експерт програми "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка виховує двох дітей від спортсмена В'ячеслава Узєлкова, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу експерт із здорового харчування поділилася милими кадрами з донькою Олівією, яку назвала своєю найкращою подругою.

На нових фотографіях Марина знята з донькою на прогулянці у парку, вони обидві у стильних образах. Так, фітнес-тренер з'явилася перед камерою в елегантному чорному костюмі з асиметричним піджаком та темною шовковою блузою, її волосся розпушене в об'ємній укладці, а на обличчі легкий макіяж. Олівія теж при повному параді - на ній теплий затишний костюм і модний жакет. На цих знімках дівчинка особливо нагадує свого батька-спортсмена В'ячеслава Узєлкова.

У підписі до фото Боржемська написала: "Моя неймовірна і така вже доросла дівчинка. Моя найкраща подруга. Люблю тебе". А шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію Марини з донькою: "Дівчатка! Які ви красиві", "Красуні", "Дві справжні красуні, дві зірки. Я вас дуже люблю", "Красуні", "Шикарні дівчата", "Вау , Ви просто чудові", "Які красиві дівчата!", "Ви неймовірні".

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