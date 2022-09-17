Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт программы "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая воспитывает двоих детей от спортсмена Вячеслава Узелкова, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз эксперт по здоровому питанию поделилась милыми кадрами с дочкой Оливией, которую назвала своей лучшей подругой.

На новых фотографиях Марина запечатлена с дочкой на прогулке в парке, они обе в стильных образах. Так, фитнес-тренер появилась перед камерой в элегантном черном костюме с ассиметричным пиджаком и темной шелковой блузой, ее волосы распушены в объемной укладке, а на лице легкий макияж. Оливия тоже при полном параде – на ней теплый уютный костюмчик и модный пиджак. На этих снимках девочка особенно похожа на своего отца-спортсмена Вячеслава Узелкова.

В подписи к фото Боржемская написала: "Моя невероятная и такая уж взрослая девочка. Моя лучшая подруга. Люблю тебя". А поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию Марины с дочкой: "Девочки! Какие вы красивые", "Красотки", "Две настоящие красотки, две звезды. Я вас очень сильно люблю", "Красотки", "Шикарные девушки", "Вау, вы просто чудесные", "Какие красивые девушки!", "Вы невероятные".

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