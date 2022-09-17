Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка є багаторазовою учасницею та переможницею шоу "Танці зі зірками", відповіла на критику в свою адресу.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила емоційний пост, в якому розповіла, що постійно отримує коментарі в дусі «Пів світу плаче, а вона скаче», «в країні війна, а в них тусня», «хтось сидить в окопах, а вони сидять в ресторанах», «в мене дому немає, а вони будуються», «хтось кожен день вмирає, а вона весілля гуляє» і так далі.

"Ось, що хочу вам сказати, любі друзі і не друзі. Поки ви гаєте час на подібні коментарі, висловлюєте свої недалекі думки, та намагаєтесь чіпляти своїм «гострим» розумом - я:

- скачу на благодійних заходах абсолютно безкоштовно, аби допомогти зібрати кошти нашим бійцям з ЗСУ, волонтерам і хлопцям з ТРО і завдячую їм кожним новим прожитим днем", — почала перераховувати свої заслуги Гвоздьова.

"- будую власний будинок своіми силами і коштами, надаю робочі місця, сплачую податки і працюю бляха муха кожну довбану годину і хвилину задля загальної перемоги і розвитку особистого;

- понад усе намагаюсь продовжувати жити,цінувати свій час, кожну годину бути корисною для себе і суспільства", — додала зірка "Танців з зірками".

Окрім того, Ілона розповіла, що займається благодійністю тапроводить заняття для дітей і студентів, а також створила жіночий мотиваційний клуб.

"А тепер одне питання до усіх тих «ПИСАКІВ»! Що робите конкретно «Ви» задля суспільства, перемоги і країни?! Не гнівіть Бога, годі цих суперечок, гризти своїх, шукати голку у копиці сіна, коли в самих колода…", — наголосила Гвоздьова.

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