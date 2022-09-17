Відомий телеведучий Даніель Салем, який у лавах ЗСУ зараз боронить Україну від окупантів, порадував шанувальників бойовим духом.

Раніше Даніель був учасником популярних шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Але з початку повномасштабного вторгенння рф він пішов до ЗСУ, аби захищати Україну від окупантів. Вже двічі він постраждав у ході бойових дій: нещодавно отримав травму спини, спіймавши кулю в бронік, а перед тим — контузію та пошкодив вухо. Але артист не втрачає бойового настрою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Салем розмістив несподіване відео, на якому їде за кермом авто та під "мінус" співає хіт американського репера Coolio "Gangsta's Paradise".

"Щось там на плутав, ну і нехай, вірю у перемогу, тому й співаю", — лаконічно підписав кадри Даніель.

Шанувальники в коментарях підтримали зіркового героя та схвалили його вибір пісні:

"З такими чоловіками ми переможемо!!!!!! 💛💙 наші захисники найсильніші, найгарніші і справжні!!!!🔥";

"Клас🔥 Давай приспів👏";

"СЛАВА справжнім чоловікам!😍";

"Непереможний красунчик!";

"Тепер ще треба таке ж відео але зі «Стефанією»🤙🏻🤙🏻";

"Моя улюблена пісня в виконанні надзвичайного чоловіка🔥";

"Класно🔥🔥🔥🙏, так чекала приспів, обламав";

"Потім рашисти скажуть: «ось, бачите, точно Натовці воюють, англійською співають» 😂😂".

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