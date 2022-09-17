Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила серію милих фото на прогулянці з маленькою Елізабет, зроблену ще наприкінці літа.

"Я вже так сумую за теплими, сонячними днями☀️🥺. Зима вже зовсім скоро🥶 одна думка про про холод, і в мене мороз по шкірі. Я дуже не люблю холод, бо змерзлюх я, ще та😅! До речі, яка ваша улюблена пора року? Бо моя, це 100% весна та початок літа. Ми з Елізою залишаємо тут теплий, сонячний день на згадку❤️🥰", — написала дружина Сасанчина під кадрами.

Раніше обраниця зірки "Голос країни" розповіла, що в їхньої доньки після народження на обличчі з’явилась гемангіома (скупчення судин). Консервативне лікування не допомагає, а операцію доводиться переносити вже кілька місяців.

"Еліза кожного разу перед операцією має як не соплі, то горло! І так кожного разу. Ми вже подумали, що це знак від Бога, що він нас від чогось береже", — розповідала Іванна.

Нащодавно молода матуся з донечкою знову були на огляді, вислухали багатьох хірургів, і вирішили спостерігати та пробувати інші методи лікування, а якщо нічого не допоможе, тоді гемангіому таки видалять хірургічно.

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