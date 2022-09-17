Український продюсер та виконавець Олексій Потапенко (Потап) після повернення до України продовжує отримувати жорсткі докори.

Чоловік Насті Каменських із початку повномасштабного вторгнення рф жив за кордоном і тривалий час ігнорував усі питання про своє місце проживання, не давав інтерв'ю та блокував тих шанувальників, які ставлили йому подібні запитання.

Напередодні Потап несподівано об'явився в Україні та заявив, що нібито приїхав на батьківщину давно, але не афішував своє повернення. Але шанувальникам такі виправдання здалися слабкими, тому на виконавця й далі обрушується шквал критики.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Потапенко розмістив показове відео, на якому в пересічних українців запитують на що вони б витратили гроші, якби виграли мільйон. Всі відповідають, що пустили б кошти на допомогу ЗСУ та благодійність.

"Це найкраще за сьогодні🙏🏻 !", — лаконічно написав під кадрами Потап.

Підписники артиста в коментарях захоплюються волею нашого народу, а також підкидають докорів у бік співака:

"Потапа, як людину, яка перед роzіянами знімала штани в москвобаді, доля поставила на місце. Це сором нашої естради. Нехай собі живе своїм життям, але на великих екранах НЕ МАЄ ПРАВА з'являтись. Не заслужив!";

"Наші люди - найкращі в світі!";

"Пишаюся нашим народом, нація людяності!🙏💛💙".

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