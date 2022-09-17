На своей странице в Instagram артистка разместила эмоциональный пост, в котором рассказала, что постоянно получает комментарии в духе «Пол мира плачет, а она скачет», «в стране война, а у них тусня», «кто-то сидит в окопах, а они сидят в ресторанах», «у меня дома нет, а они строятся», «кто-то каждый день умирает, а она свадьбу гуляет» и так далее.

"Вот, что хочу вам сказать, дорогие друзья и не друзья. Пока вы тратите время на подобные комментарии, высказываете свои недалекие мысли, и пытаетесь цеплять своим «острым» умом – я:

– скачу на благотворительных мероприятиях абсолютно бесплатно, чтобы помочь собрать средства нашим бойцам из ВСУ, волонтерам и ребятам из ТРО и благодарю их за каждый новый прожитый день", - начала перечислять свои заслуги Гвоздева.

"- строю собственный дом своими силами и средствами, предоставляю рабочие места, плачу налоги и работаю бляха муха каждый долбанный час и минуту ради всеобщей победы и развития личного;

- больше всего стараюсь продолжать жить, ценить свое время, каждый час быть полезным для себя и общества", - добавила звезда "Танців з зірками".

Кроме того, Илона рассказала, что занимается благотворительностью и проводит занятия для детей и студентов, а также создала женский мотивационный клуб..

"А теперь один вопрос ко всем тем «ПИСАКАМ»! Что делаете конкретно «Вы» ради общества, победы и страны?! Не гневите Бога, хватит этих споров, грызть своих, искать иглу в стоге сена, когда у самих бревно…", – подчеркнула Гвоздева.

Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина тронула кадрами с дочерью, которой нужна операция.

Как сообщала Politeka, Потап по возвращении в Украину нарвался на критику после публикации патриотического видео.

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