Яскравими кадрами Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками в Insta Stories.
Казкова вечірка проходила в одному із закладів на півдні Франції, де зараз перебуває вся родина артистки.
На свято були запрошені аніматори, які розважали іменинницю та гостей у костюмах героїв мультфільмів.
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Родзинкою торжества став величезний торт зі свічками, який дитина неодмінно задула.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Санта Дімопулос вирушила до Європи, потім переїхала до барвистого Занзібару, але потім їй довелося перервати відпочинок та шукати житло на півдні Франції, бо її 13-річний син Даніель був влаштований у престижну школу в цій країні.
Нагадаємо, переможниця "Танців зі зірками" Дімопулос поскаржилася, що заважає повноцінно "кайфанути" за кордоном.
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