Яркими кадрами Санта Димопулос поделилась с поклонниками в Insta Stories.

Сказочная вечеринка проходила в одном из заведений на юге Франции, где сейчас находится вся семья артистки.

На праздник были приглашены аниматоры, которые развлекали именинницу и гостей в костюмах героев мультфильмов.

Счастливая мама фотографировалась с Софийкой на фоне фотозоны с розовыми и серебристыми воздушными шариками.

Изюминкой торжества стал огромный торт со свечками, который малышка непременно задула.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Санта Димопулос отправилась в Европу, затем переехала в красочный Занзибар, но потом ей пришлось прервать отдых и искать жилье на юге Франции, потому что ее 13-летний сын Даниэль был устроен в престижную школу в этой стране.

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