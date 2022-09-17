На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік поділилася тривожною статистикою серед своїх шанувальників.

"Вчора запитувала, чи є у Вас зараз «осіння хандра»? Майже 4 тисячі 😳 моїх підписників сказали, що є, тільки 600 людей написали, що не мають. У мене такий настрій(( був вчора аж 2 години, бо далі треба було бігти по справах (немає коли навіть нормально похандрити))). Але це якась раптова втома/апатія і така дика сонливість, що, здається, сили покинули уже назавжди", — зізнається дружина телеведучого.

При цьому Решетнік наголосила, що сили в неї швидко знаходяться, бо вона вміє "переключатися", адже троє синів завжди тримають її в тонусі.

"Але по факту, я розумію, що такий пригнічений настрій саме в осінню пору - постійне і нормальне явище", — пояснила Христина, а також додала, що планує провести прямий ефір на цю тему з експертом.

Григорій одразу ж підтримав дружину в коментарях, написавши: "Розумнице моя й мотиватор! Чекатиму на ефір 👏".

"Яка Ви гарна❤️", "Чудова ідея! Особливо, як позбутися осінньої хандри?", "Так, мені також цікаво😍", "Головне зайняти себе роботою, а то хандра точно нападе🙈", — пишуть шанувальники Христини.

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