На своей странице в Instagram Кристина Решетник поделилась тревожной статистикой среди своих поклонников.

"Вчера спрашивала, есть ли у Вас сейчас «осенняя хандра»? Почти 4 тысячи 😳 моих подписчиков сказали, что есть, только 600 человек написали, что нет. У меня такое настроение(( было вчера 2 часа, потому что дальше нужно было бежать по делам (некогда даже нормально похандрить))). Но это какая-то внезапная усталость/апатия и такая дикая сонливость, что, кажется, силы покинули уже навсегда", — признается жена телеведущего.

При этом Решетник подчеркнула, что силы у нее быстро находятся, потому что она умеет "переключаться", ведь трое сыновей всегда держат ее в тонусе.

"Но по факту, я понимаю, что такое подавленное настроение именно в осеннее время - постоянное и нормальное явление", - пояснила Кристина, а также добавила, что планирует провести прямой эфир на эту тему с экспертом.

Григорий сразу же поддержал жену в комментариях, написав: "Умница моя и мотиватор! Буду ждать эфир 👏".

"Какая Вы красивая❤️", "Великолепная идея! Особенно, как избавиться от осенней хандры?", "Да, мне тоже интересно 😍", "Главное занять себя работой, а то хандра точно нападет🙈", - пишут поклонники Кристины.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.