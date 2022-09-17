На своей странице в Instagram Кристина Решетник поделилась тревожной статистикой среди своих поклонников.
"Вчера спрашивала, есть ли у Вас сейчас «осенняя хандра»? Почти 4 тысячи 😳 моих подписчиков сказали, что есть, только 600 человек написали, что нет. У меня такое настроение(( было вчера 2 часа, потому что дальше нужно было бежать по делам (некогда даже нормально похандрить))). Но это какая-то внезапная усталость/апатия и такая дикая сонливость, что, кажется, силы покинули уже навсегда", — признается жена телеведущего.
При этом Решетник подчеркнула, что силы у нее быстро находятся, потому что она умеет "переключаться", ведь трое сыновей всегда держат ее в тонусе.
"Но по факту, я понимаю, что такое подавленное настроение именно в осеннее время - постоянное и нормальное явление", - пояснила Кристина, а также добавила, что планирует провести прямой эфир на эту тему с экспертом.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Спецоперация Украины и Молдовы в Приднестровье: когда это может произойти
Жена продюсера "Квартал 95" не выдержала после хейта и записала обращение: "Я считаю, что каждый человек..."
"Захоронены целые семьи": появились кадры захоронений в освобожденном от рф городе, кресты дальше, чем видит глаз
Среди погибших ребенок: переполненный пассажирами бус влетел в военный автомобиль, фото с места
Григорий сразу же поддержал жену в комментариях, написав: "Умница моя и мотиватор! Буду ждать эфир 👏".
"Какая Вы красивая❤️", "Великолепная идея! Особенно, как избавиться от осенней хандры?", "Да, мне тоже интересно 😍", "Главное занять себя работой, а то хандра точно нападет🙈", - пишут поклонники Кристины.
Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.