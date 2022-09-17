Донька сина легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася з шанувальниками фотографіями з Нью-Йорка, куди повернулася після відпочинку в європейських країнах. У США дівчина живе, навчається та працює моделлю в даний час.

Нові модні кадри Соня виклала в Insta Stories.

Так, дівчина обрала білу кофту на двох застібках, що відкриває живіт та декольте. Під неї вона не одягла бюстгальтер, засвітивши свою худорляву фігуру. Також на ній були одягнені джинси із завищеною талією. Волосся Євдокименко залишила розпущеним, а на обличчя завдала легкого денного макіяжу.

Соня покрутилася перед камерою, продемонструвавши своє сміливе вбрання.

Раніше дівчина вже позувала у схожій кофтині чорного кольору.

Нагадаємо, онука Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям із нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалась розкішним відпочинком у Малібу, вразивши видом у міні-купальнику.