Дочка сына легендарной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, поделилась с поклонниками фотографиями из Нью-Йорка, куда вернулась после отдыха в европейских странах. В США девушка живет, учится и работает моделью в настоящее время.

Свежие модные кадры Соня выложила в Insta Stories.

Так, девушка выбрала белую кофту на двух застежках, открывающую живот и декольте. Под нее она не одела бюстгальтер, засветив свою худосочную фигуру. Также на ней были надеты джинсы с завышенной талией. Волосы Евдокименко оставила распущенными, а на лицо нанесла легкий дневной мейкап.

Соня покрутилась перед камерой, продемонстрировав свой смелый наряд.

Ранее девушка уже позировала в похожей кофточке черного цвета.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике