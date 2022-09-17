У коментарях українці, як і Ольга Мартиновська, емоційно відреагували на звірства російських окупантів.

Масові поховання людей, які виявили у звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області, вразили весь світ.

Шеф-кухаря Ольгу Мартиновську, яка була судді шоу "Майстер Шеф", і після повномасштабного вторгнення Росії виїхала з донькою до Європи, приголомшили новини з Харківщини. Про це вона повідомила у себе в Інстаграм.

«Скільки крові ввібрала наша земля, скільки сліз та болю. Не змити жодною зливою… з пам'яті та душі – так ніколи! Ніколи не пробачу», - емоційно відреагувала Мартинівка та показала кадри ексгумації могил.

Користувачі мережі відгукнулися на моторошне відео з Ізюма.

"Боже які не люди. Нехай їм це повернеться. Весь цей біль",

"На все це боляче дивитися. 😢😢😢 Винні в цих звірствах повинні бути покарані. Нелюди",

"Як боляче читати чи бачити... 😢😢😢 страшно подумати, що перенесли наші люди (дітки, жінки, чоловіки).....😢😢😢",

"Горіти їм у пеклі!!!! Щоб вони випробували того ж !!!! Щоб їх сльози річками лилися !!! нелюди!",

"Дуже хочу щоб рашистам все повернулося 😢",

"Має бути покарання!! інакше то як? як жити??😢😢знаючи що сволота і далі робить таке ...",

"Це пі***ц вселенського масштабу 😢Але світ того ще не зрозумів", - пишуть у мережі.

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