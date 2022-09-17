Массовые захоронения людей, которые обнаружили в освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области, потрясли весь мир.
Шеф-повара Ольгу Мартыновскую, которая была судье шоу "Мастер Шеф", и после полномасштабного вторжения рф выехала с дочкой в Европу, ошарашили новости из Харьковщины. Об этом она сообщила у себя в Инстаграм.
«Сколько крови впитала наша земля, сколько слез и боли. Не смыть никаким ливнем… с памяти и души – так никогда! Никогда не прощу», - эмоционально отреагировала Мартыновкая и показала кадры эксгумации могил.
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Пользователи сети откликнулись на жуткое видео из Изюма.
"Боже какие не люди. Пусть им это вернется. Вся эта боль",
"На все это больно смотреть. 😢😢😢 Виновные в этих зверствах должны быть наказаны. Нелюди",
"Как больно читать или видеть... 😢😢😢 страшно подумать, что перенесли наши люди (детки, женщины, мужчины).....😢😢😢",
"Гореть им в аду!!!! Чтобы они испытали того же!!!! Чтобы их слезы реками лились !!!нелюди!",
"Очень хочу чтобы рашистам все вернулось 😢",
"Должно быть наказание!! иначе то как? как жить??😢😢зная что сволочь и дальше совершает такое...",
"Это пи***ц вселенского масштаба 😢Но мир того еще не понял", - пишут в сети.
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