В комментариях украинцы также как и Ольга Мартыновская эмоционально отреагировали на зверства российских оккупантов.

Массовые захоронения людей, которые обнаружили в освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области, потрясли весь мир.

Шеф-повара Ольгу Мартыновскую, которая была судье шоу "Мастер Шеф", и после полномасштабного вторжения рф выехала с дочкой в Европу, ошарашили новости из Харьковщины. Об этом она сообщила у себя в Инстаграм.

«Сколько крови впитала наша земля, сколько слез и боли. Не смыть никаким ливнем… с памяти и души – так никогда! Никогда не прощу», - эмоционально отреагировала Мартыновкая и показала кадры эксгумации могил.

Пользователи сети откликнулись на жуткое видео из Изюма.

"Боже какие не люди. Пусть им это вернется. Вся эта боль",

"На все это больно смотреть. 😢😢😢 Виновные в этих зверствах должны быть наказаны. Нелюди",

"Как больно читать или видеть... 😢😢😢 страшно подумать, что перенесли наши люди (детки, женщины, мужчины).....😢😢😢",

"Гореть им в аду!!!! Чтобы они испытали того же!!!! Чтобы их слезы реками лились !!!нелюди!",

"Очень хочу чтобы рашистам все вернулось 😢",

"Должно быть наказание!! иначе то как? как жить??😢😢зная что сволочь и дальше совершает такое...",

"Это пи***ц вселенского масштаба 😢Но мир того еще не понял", - пишут в сети.

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