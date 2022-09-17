Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати сливово-шоколадне варення.

"Кидайте все, будемо робити сливово-шоколадне варення. Це смак, на який ви чекали все життя. І так, ви вже достатньо дорослі, щоб робити варення і крутити банки на зиму. Я у вас вірю. Воно за відчуттями як те, коли мама вам вперше дала гроші і довірила піти у магазин. Теж трохи страшно, але вам сподобається, і ви будете дуже пишатися собою", — наголосив Клопотенко.

Кілограм слив потрібно помити та почистити від кісточок. Далі додаємо 500г цукру, 3ст.л. какао, 2 ст.л. кориці, волоські горіхи. Все це ставимо на 40-50 хвилин на повільний вогонь. У кінці додаємо сік половина лимону.

"І уявіть взагалі: ви взимку їсте теплі булочки зі сливово-шоколадним варенням, яке зробили самі. Боже, та це найприємніша фантазія з усіх можливих. Ну, після фантазії про виспатися", — додав Євген.

Шанувальники "Мастер Шефа" в коментарях діляться враженнями: "От хіба ж так можна😂🙈 в мене є горіхи і цукор .. а сливи з'їла😢😂😂😂 а він тепер бере і варення варить", "Де ви були раніше, Євгене 😂тільки кг слив з'їли. Та хочу таке вареня. Я уявила ті круасани з цією начинкою".

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