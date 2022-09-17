В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить сливово-шоколадное варенье.

"Бросайте все, будем делать сливово-шоколадное варенье. Это вкус, которого вы ждали всю жизнь. И да, вы уже достаточно взрослы, чтобы делать варенье и крутить банки на зиму. Я в вас верю. Оно по ощущениям как то, когда мама вам впервые дала деньги и доверила пойти в магазин. Тоже немного страшно, но вам понравится, и вы будете очень гордиться собой", - подчеркнул Клопотенко.

Килограмм слив нужно промыть и почистить от косточек. Далее добавляем 500г сахара, 3ст.л. какао, 2 ст.л. корицы, грецкие орехи. Всё это ставим на 40-50 минут на медленный огонь. В конце добавляем сок половина лимона.

"И представьте вообще: вы зимой едите теплые булочки со сливово-шоколадным вареньем, которое сделали сами. Боже, да это самая приятная фантазия из всех возможных. Ну, после фантазии о выспаться", — добавил Евгений.

Поклонники "Мастер Шефа" в комментариях делятся впечатлениями: "Вот разве так можно?" У меня есть орехи и сахар...а сливы съела😢😂😂😂 а он теперь берет и варенье варит", "Где вы былт раньше, Евгений 😂только кг слив съели. Но хочу такое варенье. Я представила те круасаны с этой начинкой".

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