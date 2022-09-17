Як повідомляє Politeka.net, переможниця проекту "Холостяк-11" Ганна Богдан активно веде свою сторінку в соцмережах, тому її шанувальники завжди перебувають у курсі подій у житті дівчини.
Тому коли вона зникла на тиждень, її передплатники почали турбуватися. Блогерша наважилася розповісти в Інста-сторіс, що сталося і чому вона нічого не постила стільки часу.
Як з'ясувалося, Ганну скосила недуга.
«Два тижні хворіла, було не до Інстаграму», - розповіла колишня кохана Михайла Заливако, при цьому не уточнила, чим саме вона захворіла.
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Також Ганна Богдан пообіцяла вже за кілька днів вийти на зв'язок і все розповісти.
"Обіцяю з понеділка бути з вами", - додала вона.
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