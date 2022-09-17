Как сообщает Politeka.net, победительница проекта "Холостяк-11" Анна Богдан активно ведет свою страницу в соцсетях, поэтому ее поклонники всегда находятся в курсе событий в жизни девушки.
Поэтому, когда она исчезла на неделю, ее подписчики начали беспокоится. Блогерша решилась рассказать в Инста-сторис, что произошло и почему она ничего не постила столько времени.
Как выяснилось, Анна скосил недуг.
«Две недели болела, было не до Инстаграма», - рассказала бывшая возлюбленная Михаила Заливако при этом не уточнила, чем именно она заболела.
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Также Анна Богдан пообещала уже через несколь дней выйти на связь и всё рассказать.
«Обещаю с понедельника быть с вами», - добавила она.
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