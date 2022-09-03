Победительница проекта "Холостяк-11" Анна Богдан после того, как рассталась с Михаилом Заливако, кардинально изменилась внешне. Вначале девушка обрезала свои фирменные кудряшки и сделала каре, чем очень поразила своих поклонников, а потом немного похудела.
Анна Богдан уверяет, что очень довольна переменами во внешности и отказывается раскрывать детали о личной жизни.
В своем Insta-сторис победительница «Холостяка» и бывшая невеста Заливако показала, как отдыхает со своими подругами.
Анна была одета в милое платье с горошком. Наряд с глубоким вырезом декольте подчеркнул ее женственность и привлекательность. Волосы девушка заколола, а на лицо нанесла вечерний макияж.
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